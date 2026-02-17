Yeni Şafak
Fethiye'de duvara çarpan otomobildeki bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Fethiye'de duvara çarpan otomobildeki bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

20:4717/02/2026, الثلاثاء
AA
Muğla’nın Fethiye ilçesinde duvara çarpan otomobildeki bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Güler K. idaresindeki 48 HY 737 plakalı otomobil, Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'ndeki kavşakta yol kenarındaki duvara çarptı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekibi otomobildeki Nursel Akdeniz'in (55) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ile Gönül P. itfaiye ekibinin çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı.



Yaralılar, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.



#Muğla
#Fethiye
#Otomobil
