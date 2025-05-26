Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Trabzon
Fotokapana yakalandı: Gündüz ve gece sürü halinde köylere inmeye başladılar

Fotokapana yakalandı: Gündüz ve gece sürü halinde köylere inmeye başladılar

11:1526/05/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

Trabzon Şalpazarı ilçesinin Ağasar Bölgesi'nin yaban hayatı fotokapanla görüntülendi. Bölgede kurt sürüsünden ayıya, çakallardan domuzlara kadar yaban hayatının canlılığı gözler önüne serilirken, vatandaşlara da yöredeki aktif kurt ve ayı popülasyonuna karşı dikkat olması istendi.

Yöre sakinlerinden Coşkun Halcı, Şalpazarı ilçesine bağlı Sayvançatak mahallesine bağlı Karaçoban mevkiine ve Karakısrak Yaylası'na foto kapan yerleştirerek yaban hayatını gözlemledi.

Kameraya yansıyan kurt sürüsünü gören Halcı, avladığı bir yaban domuzunu da bölgedeki bir ağaç dibine yerleştirerek yaban hayatını gözlemlemeyi sürdürdü.

Doğa tutkunu Coşkun Halcı, "Zaman zaman ilçemin yüksek yerlerine foto kapan yerleştiriyorum. Şalpazarı-Ağasar yaban hayatı açısından oldukça zengin bir popülasyona sahip bir bölge. Kurmuş olduğum foto kapanıma zaman domuz, çakal, tilki, ayı derken bu sefer de gündüz ve gece olmak üzere sürü halinde gezen kurt sürüsünü görüntüsünü yakaladım. Kurtların ve ayıların karınlarını doyurmak için köylere kadar inmeye başladığını gördük" dedi.

#Trabzon
#Şalpazarı
#Ağasar Bölgesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB 2. DÖNEM 2. ORTAK SINAV TARİHLERİ: 2. dönem ortak yazılı sınavlar ne zaman, saat kaçta?