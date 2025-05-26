Fotokapana yakalandı: Gündüz ve gece sürü halinde köylere inmeye başladılar

Doğa tutkunu Coşkun Halcı, "Zaman zaman ilçemin yüksek yerlerine foto kapan yerleştiriyorum. Şalpazarı-Ağasar yaban hayatı açısından oldukça zengin bir popülasyona sahip bir bölge. Kurmuş olduğum foto kapanıma zaman domuz, çakal, tilki, ayı derken bu sefer de gündüz ve gece olmak üzere sürü halinde gezen kurt sürüsünü görüntüsünü yakaladım. Kurtların ve ayıların karınlarını doyurmak için köylere kadar inmeye başladığını gördük" dedi.