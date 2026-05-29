Giresun’da yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi: Yol ulaşıma kapatıldı

Giresun'da etkili olan şiddetli yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu. Derelerdeki su seviyesinin yükselmesi sonucu Elmalı köyü ile Kovanlık belde merkezi arasındaki yol, tedbir amaçlı olarak ulaşıma kapatıldı.

1 /4 Kentte öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak sonrası dere yataklarında su seviyesi yükseldi.

2 /4 Su seviyesinin yol platformuna ulaşması ile sürücü ve yayaların can güvenliğinin sağlanması amacıyla 28-75 kontrol kesim nolu il yolunun Elmalı köyü ile Kovanlık belde merkezi arasında kalan bölümü, geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

3 /4 Yetkililer, yolun 25’inci ile 29’uncu kilometreleri arasındaki bölümün saat 14.00 itibarıyla ulaşıma kapatıldığını belirtti.