Giresun'daki Göksu travertenleri ve Mavigöl'e ziyaretçi akını

İstanbul'dan eşinin ailesini ziyarete gelen Gökmen Akbaş da travertenlerin turistik açıdan güzel bir yer olduğuna dikkati çekerek, "Böyle bir yerin sadece Pamukkale'de olduğunu düşünüyorduk ama burada da varmış. Yeşilin yanında burası çok iyi olmuş, suyun soğukluğu da iyi, psikolojik olarak da rahatlatıyor." dedi.