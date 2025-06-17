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Gölde Türk bayrağı açıp Jandarma'nın kuruluş yıl dönümünü kutladılar

Gölde Türk bayrağı açıp Jandarma'nın kuruluş yıl dönümünü kutladılar

12:4517/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
DHA
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Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186'ncı yıl dönümünde, Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göle girip Türk bayrağı ve 'Jandarmamızın 186'ncı Yılı Kutlu Olsun' yazılı pankart açtı.

Kentte jandarmanın kuruluşunun 186'ncı yıl dönümü kutlandı. Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, teşkilatın yeni yaşını, Gölcük Tabiat Parkı'nda gerçekleştirdiği çalışmayla kutladı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma personeli, özel kıyafetlerini giyip, botla göle açıldı.

Gölün simgesi olan nilüfer çiçeklerinin arasında ‘Jandarmamızın 186'ncı Yılı Kutlu Olsun' yazılı pankart ve gölün üzerinde Türk bayrağı açıldı.

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