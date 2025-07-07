Hasat edilen buğday tarlaları leyleklerin beslenme noktası oldu

İlkbaharda Çankırı'ya göç eden leylekler, hasat edilen buğday tarlalarında böceklerin yanı sıra biçerdöverden dökülen buğday daneleriyle besleniyor.
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İlkbaharda Çankırı'ya göç eden leylekler, hasat edilen buğday tarlalarında böceklerin yanı sıra biçerdöverden dökülen buğday daneleriyle besleniyor.
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