Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Hatay'da otomobilin çarptığı motosikletteki iki kardeş hayatını kaybetti

Hatay'da otomobilin çarptığı motosikletteki iki kardeş hayatını kaybetti

00:0414/12/2025, Pazar
G: 14/12/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki Mustafa Cemali (18) ve kardeşi Ali Cemali (15) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi’nde meydana geldi. M.C. yönetimindeki 34 CCS 040 plakalı otomobil, iddiaya göre aynı yönde ilerleyen Mustafa Cemali kontrolündeki 31 Y 0615 plakalı motosiklete çarptı.

 Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu konumunda bulunan kardeşi Ali Cemali, ağır yaralandı.

 Ağır yaralı iki kardeş, ambulans ile kaldırıldıkları Samandağ Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

#Hatay
#Motosiklet
#Trafik kazası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
La ilahe illallahul melikul hakkul mubin anlamı ve fazileti