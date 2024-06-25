Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Çarşamba günü biraz azalacağı ancak 5 ila 10 derece mevsim normalleri üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Birçok ilde ise sıcaklıkların 45 dereceye kadar çıkması bekleniyor. İşte il il hava durumu.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Trabzon, Rize, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimleri, Van ve Ağrı'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı: Sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 36
İstanbul: Az bulutlu 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28
Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile gece saatlerinde il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41