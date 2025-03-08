Her koşulda anne: Çocuklarına bakar gibi hayvanlarını besleyip ailesine destek oluyor

"Yemiyorum, hayvanlara yediriyorum"

Hasta olduğunda bile hayvanların bakımını aksatmadığını kaydeden Kara, "Tabii bu işin iyi yönleri de var. Hayvanlarım doğuruyor, süt veriyor, ben de çok seviniyorum. Eve de katkıda bulunduğum için hoşuma gidiyor. Kendim yemiyorum hayvanlara yediriyorum. Hayvanların bakımı olmazsa olmaz. Hasta olsam bile ahıra gelip hayvanlara bakmak zorundayım. Şefkat isteyen bir iş. Hayvanlarla uğraşmak çok güzel" ifadelerini kullandı.