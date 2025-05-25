Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Denizli
İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

23:3425/05/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber

Denizli'de viraja hızlı giren iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, arkadaşı olan diğer motosiklet sürücüsü de ağır yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesi İzmir-Isparta bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde arkadaşından aldığı motosikletle ters yönden gelerek viraja hızlı giren Arda Aldaş'ın (18) kullandığı 20 AHR 391 plakalı motosiklet, viraja girmek isteyen arkadaşı Ekrem Akbaş idaresindeki 20 AGS 711 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. 

Çarpışmanın etkisiyle iki motosiklet sürücüsü de savrulurken, araçlar hurdaya döndü. Durumu fark eden arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı gençleri ilk müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversite Hastanesine sevk etti. Arda Aldaş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybederken, arkadaşı Ekrem Akbaş'ın ise vücudunun fark noktalarında 7 kırığın olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

 Arda Aldaş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Arda Aldaş'ın cenazesinin yarın memleketi Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde toprağa verileceğı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


#Denizli
#Motosiklet
#Kaza
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hangi süper kahraman, adının ilk kez kullanıldığı 1933'te yayımlanan kısa hikaye versiyonunda kel ve kötü bir karakter olarak gösterilmiştir? Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik soru ve yanıtı