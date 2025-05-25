İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı gençleri ilk müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversite Hastanesine sevk etti. Arda Aldaş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybederken, arkadaşı Ekrem Akbaş'ın ise vücudunun fark noktalarında 7 kırığın olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.