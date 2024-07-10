'İnsan sapanı' mühürlendi: Uzungöl'de yürekleri ağza getiren kazada Semanur havada asılı kaldı

‘BU KORKU YAŞANILACAK BİR KORKU DEĞİL'





Semanur Şahin korku dolu anlar yaşadığı görüntüyü sosyal medya hesabından “Mesela ben, ihmaller sonucu ölüme bu kadar yaklaşacağımı bilmiyordum. Bu videoyu izlemek en zor bana geliyor ama insanların benim yaşadığım o korkuyu yaşamasını istemiyorum. Bilmeden tam anlamıyla güven vermeyen bir yerde denemelerini istemiyorum. Çünkü bu korku yaşanılacak bir korku değil” notuyla paylaştı.