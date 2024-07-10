'İnsan sapanı' mühürlendi: Uzungöl'de yürekleri ağza getiren kazada Semanur havada asılı kaldı

Trabzon'da ünlü turizm merkezi Uzungöl'de Semanur Şahin, deneyimlemek istediği "insan sapanı" diye adlandırılan "bungy catapult"ın esneyebilen halatlardan birinin kopması sonucu ayağından hafif yaralanıp havada asılı kaldı. Yürekleri ağza getiren kazanın sonucunda 'insan sapanı' mühürlendi.
Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'ü ziyaret eden Semanur Şahin, arkadaşlarıyla adrenalin yaşamak için ‘insan sapanı' diye adlandırılan ‘bungy catapult'u deneyimlemek istedi.
Esneyebilen halatlı mekanizmaya bağlanan Şahin, yerden metrelerce havaya fırlatıldı.
Bu sırada halatlardan birinin kopması sonucu ayağından hafif yaralanan Semanur Şahin, havada asılı kalırken, görevlilerin müdahalesiyle bulunduğu halattan kurtarıldı.
Halatın kopma anı ve sonrasında yaşananlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, metrelerce yükseğe çıkan Şahin'in halat kopmasıyla çığlık atarak, hızla düştüğü ve arkadaşların kendisine doğru koştuğu anlar yer alırken, çevredeki görevlinin ise "Abla" diyerek seslendiği duyuldu.
‘BU KORKU YAŞANILACAK BİR KORKU DEĞİL'
Semanur Şahin korku dolu anlar yaşadığı görüntüyü sosyal medya hesabından “Mesela ben, ihmaller sonucu ölüme bu kadar yaklaşacağımı bilmiyordum. Bu videoyu izlemek en zor bana geliyor ama insanların benim yaşadığım o korkuyu yaşamasını istemiyorum. Bilmeden tam anlamıyla güven vermeyen bir yerde denemelerini istemiyorum. Çünkü bu korku yaşanılacak bir korku değil” notuyla paylaştı.
Çaykara Belediyesi, insan sapanını 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 6. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle mühürleyerek kullanıma kapattı.
Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok sosyal medyada bir kişinin insan sapanında eğlenirken halatının koptuğunu gördüklerini, bunun üzerine hemen harekete geçtiklerini anlattı.
Vatandaşın sağlığının iyi olduğunu, yaralanmadığını öğrendiklerini belirten Tok, "Hemen sapanı mühürledik, kullanıma kapattık. Diğer eğlence araçlarımızın kontrolü devam etmekte. Belediye olarak ilçemize turistlerin güvenle gelip gitmeleri, burada sağlıklı zaman geçirmeleri için üzerimize düşen her şeyi yerine getiriyoruz." dedi.
Tok, Uzungöl'ün turizm potansiyeline işaret ederek, "Buraya yurt içinden ve yurt dışından binlerce turistimiz geliyor. Hepsi bizim misafirimiz ve onların buradan en iyi şekilde ayrılması için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.