İran-İsrail gerilimi büyüyor: Vatandaşlar Türkiye'ye döndü, İran vatandaşları ise ülkelerine geçti

İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlikten dolayı Türkiye ile sınır olan İran'a İsrail tarafından yapılan hava saldırıları sonucunda birkaç kent vuruldu. İş ve gezi amaçlı İran'da bulunan Türk vatandaşları ve çifte vatandaşlar Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Esendere Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girişlerine devam ediyor.