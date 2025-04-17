İstanbul Havalimanı'nda 3 uçak aynı anda havalandı: Avrupa'da bunu yapabilen tek ülke Türkiye oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'ndan "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu"nun yarın başlayacağını bildirerek, "Bu sistemle, İstanbul Havalimanı'nda aynı anda üç uçak birbirinden tamamen bağımsız pistlere iniş veya kalkış gerçekleştirebilecek." ifadesini kullandı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Enes Çakmak, İstanbul Havalimanı'nda üç uçağın birbirinden tamamen bağımsız pistlere aynı anda iniş veya kalkış yapabildiği "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu"nun başlamasının hava trafik akışını hızlandıracağını, dinamik kapasiteyi artırarak İstanbul Havalimanı'nın dünya havacılığındaki merkezi konumunu pekiştireceğini bildirdi.
İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen "Üçlü Pist Uçuş Operasyonu Başlangıç Töreni"nde konuşan Çakmak, tarihi bir ana tanıklık ettiklerini söyledi.
Türk havacılık tarihine altın harflerle yazılacak bu önemli gelişmenin parçası olmanın gururu ve heyecanı içerisinde olduklarını dile getiren Çakmak, "Üçlü bağımsız pist operasyonu 3 uçağın eş zamanlı olarak iniş veya kalkış yapabilmesini sağlamaktadır. Mevcut pistlerin kullanımını en verimli hale getirecek bu sistem hava trafik akışını hızlandırıp dinamik kapasiteyi artırarak İstanbul Havalimanı'nın dünya havacılığındaki merkezi konumunu pekiştirecektir. Böylece başarılarını taçlandırdığı ödüller, birbiri ardına kırdığı rekorlarla göğsümüzü kabartan zafer anıtımız İstanbul Havalimanı yeni dönemde de gurur kaynağımız olmaya devam edecek." diye konuştu.
Avrupa'da bunu yapabilen tek ülke Türkiye oldu
Çakmak, Avrupa'da bu sistemi uygulayan ilk ülke olarak Türkiye'nin bir kez daha uluslararası havacılıktaki liderliğinin gözler önüne serildiğini kaydetti.
"İstanbul Havalimanı'nda bugüne kadar 1,4 milyar dolarlık yatırım yaptık"
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, bugün 472 uçak ile 6 kıtada 131 ülkede 353 destinasyonda dünyaya hizmet ettiklerini söyledi.
İstanbul Havalimanı'nda bugüne kadar 1,4 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını aktaran Bolat, şöyle devam etti:
"2030 yılı itibarıyla bu yatırım miktarı 3,5 milyar dolara ulaşacak. Hava kargo markamız Turkish Cargo'nun operasyon merkezi SmartIST'in konumlandığı bu havalimanında elleçleme kapasitesinin artışını sağlayacak ikinci faz çalışmalarımız sürüyor. 2018 yılında dünyada ilk 8 içerisinde olan Turkish Cargo bugün dünyada ilk üçe girdi ve 1,9 milyon tona ulaştı. Bu sayı, 500 milyon dolarlık bir yatırımla yakında temel atma töreniyle başlayacağımız SmartIST'in ikinci fazıyla birlikte 4,5 milyon tona ulaşarak dünyada en büyük kargo merkezi olacak."
Bolat, koronavirüs salgının ardından daha fazla insanın hava ulaşımını tercih ettiğini anlattı.
Asya Pasifik Bölgesi'nin artan ağırlığıyla Türkiye'nin üzerindeki hava yolu trafiğinin artacağını gösterdiğine dikkati çeken Bolat, "Bu gelişmeler ışığında, Türk Hava Yolları filosunun geliştirmesi, uçuş ağımıza yeni destinasyonların eklenmesi, İstanbul Havalimanı'nın kapasite, yolcu deneyimi ve teknik altyapı açısından zirvede olan bir tesise sahip olmayı zaruri hale getiriyor." ifadelerini kullandı.
Bolat, tüm fazları tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak İstanbul Havalimanı'nda THY'nin 600'den fazla uçağının konuşlanacağını vurguladı.
Eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonlarının başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bolat, "Bugün gerçekleşecek 2 yolcu ve 1 kargo seferimizle başlayan üçlü pist operasyonuyla elde edeceğimiz ilave kapasiteyi en iyi şekilde kullanmak üzere planlarımıza başladık. THY olarak ülkemize, turizme ve ekonomimize sağladığımız katkıyı daha da artırmak azmindeyiz." dedi.
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Bolat, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu başta olmak üzere projede katkısı bulunan herkese teşekkür etti.
"Özel sektör, hava yolu şirketi ve kamu işbirliği ile ulaşılmış bir hedef"
İGA Yönetimi Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu da eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonunun başlamasının İstanbul Havalimanı'na birçok katkı sağlayacağını söyledi.
Bu operasyonun Avrupa'da bir ilk olduğunu dile getiren Kalyoncu, "Her alanda ortaya koymaya çalıştığımız verimlilik, optimizasyon ve israfın azaltılması konusunda da en etkili adımlardan biri olacak. Özel sektör, hava yolu şirketi ve kamu işbirliğiyle ulaşılmış bir hedef. Herkesin çok katkısı var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Kalyoncu, ilk açıldığında 67 hava yolu şirketine hizmet veren İstanbul Havalimanı'nda şu anda 112 hava yolu firmasının hizmet verdiğini, geçen yıl 80 milyon yolcunun buradan seyahat ettiğini kaydetti.