İstanbul Havalimanı'nda 3 uçak aynı anda havalandı: Avrupa'da bunu yapabilen tek ülke Türkiye oldu

Bolat, tüm fazları tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak İstanbul Havalimanı'nda THY'nin 600'den fazla uçağının konuşlanacağını vurguladı.





Eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonlarının başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bolat, "Bugün gerçekleşecek 2 yolcu ve 1 kargo seferimizle başlayan üçlü pist operasyonuyla elde edeceğimiz ilave kapasiteyi en iyi şekilde kullanmak üzere planlarımıza başladık. THY olarak ülkemize, turizme ve ekonomimize sağladığımız katkıyı daha da artırmak azmindeyiz." dedi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Bolat, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu başta olmak üzere projede katkısı bulunan herkese teşekkür etti.