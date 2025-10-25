İstanbul'da alkollü İETT şoförü bariyerlere saplandı: İki kişinin yaralandığı kazada faciadan dönüldü

Kadıköy'de İETT otobüsünün bariyerlere saplandığı kazada 2 kişi yaralandı. Yapılan kontrolde sürücünün 0.42 promil alkollü olduğu öğrenildi.
D-100 karayolu Uzunçayır mevki Pendik istikametinde İETT otobüsünün sürücüsü, alkollü şekilde direksiyon başına geçerek seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcular Ö.S. ve A.C. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ALKOLLÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, şoförün 0.42 promil alkollü olduğu öğrenildi.
Bariyerlere saplanan otobüs kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.