Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da alkollü İETT şoförü bariyerlere saplandı: İki kişinin yaralandığı kazada faciadan dönüldü

İstanbul'da alkollü İETT şoförü bariyerlere saplandı: İki kişinin yaralandığı kazada faciadan dönüldü

09:3225/10/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Kadıköy'de İETT otobüsünün bariyerlere saplandığı kazada 2 kişi yaralandı. Yapılan kontrolde sürücünün 0.42 promil alkollü olduğu öğrenildi.

D-100 karayolu Uzunçayır mevki Pendik istikametinde İETT otobüsünün sürücüsü, alkollü şekilde direksiyon başına geçerek seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarındaki bariyerlere çarptı.


Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcular Ö.S. ve A.C. yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


ALKOLLÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ


Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, şoförün 0.42 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Bariyerlere saplanan otobüs kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.









#iett
#alkollü
#istanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, tarih açıklandı mı? İstanbul, Ankara, İzmir...