İstanbul'da trafik kilit: Harita kıpkırmızı oldu yoğunluk yüzde 87'yi geçti

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Uzunçayır Kavşağı'ndan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ataşehir'den başlayarak köprü girişlerine kadar devam ediyor. Avrasya Tüneli girişindeki trafik de Göztepe'ye kadar uzuyor.