İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 40'ı geçti

İstanbul'un barajlarında en dolu baraj yüzde 89.46 doluluk oranıyla Elmalı baraj gölü havzası oldu. İstanbul'un kuzeyinde bulunan ve kısa bir süre önce adeta kuruyan Kazandere barajında doluluk oranı yüzde 39.42, Papuçdere barajında ise 23.42'ye ulaştı. Bu iki baraj gölünde daha önce doluluk oranları yüzde 2'ye kadar gerileşmişti.



