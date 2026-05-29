Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümü nedeniyle Fâtih Sultan Mehmed Han Türbesi’nde yoğunluk oluştu

İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümü nedeniyle Fâtih Sultan Mehmed Han Türbesi’nde yoğunluk oluştu

15:4729/05/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber

İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümünde Fâtih Sultan Mehmed Han Türbesi’nde yoğunluk oluştu. Türbeye girmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümü dolayısıyla kentte birçok etkinlik düzenleniyor. Fatih ilçesinde bulunan Fâtih Sultan Mehmed Han Türbesi’ne vatandaşlar akın etti. Türbeye girmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Türbeyi ziyarete gelen Taha Güvenç, "Fetihi sultanın huzurlarında kutlamak istedik. Allah bizlere de bu fikirle bu zikirle yaşamayı öyle nesiller yetiştirmeyi nasip etsin" dedi.


Yiğit Erol’da, "Bayram ziyaretine buraya geldik. Başka yerleri gezmeye gerek yok" şeklinde konuştu.






Hasan Arıkan ise, "Büyük bir komutan gemileri karadan yürüterek büyük mücadeleler vererek bizim bu topraklarda yaşamamız için bu kapıları açmış. Allah ondan razı olsun" ifadelerini kullandı.



#i̇stanbulun fethi
#fatih sultan mehmed
#fatih sultan mehmed han
#i̇stanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
82 Numara Hangi İlçenin Olacak? TÜİK Verileriyle İl Olma Potansiyeli En Yüksek İlçelerin Tam Listesi