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Kadıköy'de mendireğe çarpan teknede can pazarı: 10 kişi kurtarıldı

07:40 - 2/06/2024 Pazar
DHA

Kadıköy Haydarpaşa'da mendireğe çarparak batmak üzere olan teknedeki 10 kişi, ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda kurtarıldı. Teknede bulunanlar şans eseri yara almadan kurtulurken, kıyıya çıkarılan kişiler sağlık kontrolünden geçirildi.

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Haydarpaşa açıklarında içerisinde 10 kişinin bulunduğu tekne, mendireğe çarparak batmaya başladı.

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 Teknenin içinde bulunanlar yardım çağrısında bulundu. 

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Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma ekipleri harekete geçti.

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Kısa sürede tekneye ulaşan ekipler, batmak üzere olan teknedekileri kurtardı. 

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Kurtarılan 10 kişi Kıyı Emniyetine ait Harem Tahlisiye Bot istasyonuna getirildi. Sağlık ekipleri kıyıya getirilen kazazedeleri sağlık kontrolünden geçirdi. 

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Yapılan sağlık kontrolü sonrasında yaralanan olmadığı belirlenirken, kazazedeler evlerine polis ekiplerince götürüldü. 

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Haydarpaşa Mendireği önlerinde kayalıklara çarpan ve su alan teknenin içinde bulunan 10 kazazede; TAHLİSİYE-2, KEGM-4 ve KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımızca kurtarılarak Harem Tahlisiye İstasyonumuzda sağlık ekiplerine teslim edildi" denildi. 

#Kadıköy
#Tekne
#Haydarpaşa
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