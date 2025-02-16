'Kahtalı Mıçe' olarak tanınan ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı, 74 yaşında Antalya'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçı için memleketi Adıyaman'da cenaze töreni düzenlendi.
Kahtalı Miçe, bir yıldır kanserle süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dünyaya gelen ve uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Mustafa Kahtalı'nın cenazesi, sabah saatlerinde uçakla memleketi Adıyaman'a getirildi.
Kahtalı'nın cenazesi, havalimanından konvoyla Kahta'ya götürüldü.
Kahtalı Mıçe için düzenlenen cenaze töreninde kızları Berivan Taner ve Venda Altuntaş, babalarını türkü söyleyerek uğurladı.
Mustafa Kahtalı için ilk olarak adını taşıyan Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.
Sevenleri, yakınları ve hemşerilerinin katıldığı cenaze töreninden sonra Kahtalı Mıçe doğup büyüdüğü Kahta ilçesinde göz yaşları arasında toprağa verildi.
Buradaki törene; Adıyaman Valisi Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman milletvekilleri İshak Şan ve Resul Kurt, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, siyasi parti temsilcileri, halk müziği sanatçıları Yunus Bülbül ve Mehmet Seske, ailesi, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.
Konuşmaların ardından Kahtalı Mıçe'nin güllerle donatılmış tabutu omuzlara alınıp, Çağrı Camisi'ne götürüldü.
Kahtalı'nın cenazesi, namazının kılınmasının ardından Karşıyaka Belediye Mezarlığı'na gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Usta sanatçı, 1986 yılında "Gurbet Kuşu" albümüyle şöhreti yakaladı. 57 yıllık sanat hayatına 19 albüm sığdırdı.