Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Burdur
Kanalizasyon kazısında bulundu: Ekipler gördüklerine inanamadı

Kanalizasyon kazısında bulundu: Ekipler gördüklerine inanamadı

15:445/01/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber

Burdur'da İl Özel İdare ekiplerinin kanalizasyon hattı çalışması sırasında insan kemikleri bulundu.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki öğretmenevinin bahçesinde İl Özel İdare ekipleri tarafından gerçekleştirilen kanalizasyon hattı çalışmalarında, insan kemikleri bulundu.

Kazı sırasında kemikleri fark eden ekipler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Ekipler, etrafını şeritle çevirdikleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Burdur tarihi üzerine araştırma gerçekleştiren eski Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, bölgenin kentte yaşayan gayrimüslimlere ait mezarlık alanı olduğunu belirtti.  

#Burdur
#Kanalizasyon
#Kemik

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
iOS 18.3 güncellemesi ne zaman? iPhone'larda büyük değişiklik yaşanacak! Kullanıcılar için akıllı ev ekosistemini daha kapsayıcı hale getiriyor