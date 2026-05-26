Karaya oturan geminin çevresi denize girişler için 'tehlikeli alan' ilan edildi: Denize girmek yasak

18:4226/05/2026, Salı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 Mayıs'ta karaya oturan yük gemisinin çevresinde denize girilmesine müsaade edilmiyor.

Hava muhalefeti nedeniyle Karadeniz'e sürüklenerek Karasu ilçesinde karaya oturan Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli kuru yük gemisinin çevresine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gözetiminde cankurtaran ekiplerince duba çekildi.

Karasu Kaymakamlığı kararıyla bölgede denize girişlerin tehlikeli olduğu değerlendirildi.

Dubalarla güvenli alan oluşturulan bölgede denize girilmesine izin verilmiyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Cankurtaran Amiri Samet Karaca, gazetecilere, geminin karaya oturduğu bölgenin insanların girişine kapatıldığını söyledi.

Bu doğrultuda karar alındığını belirten Karaca, "Özellikle fırtınalı denizlerde, dalga boyunun yükseldiği durumlarda oradan kurtarma yapılamayacağı veya olası problemde ulaşılmayacağı için hem kendi personelimizi riske atmamak hem de vatandaşların sağlığını korumak adına o bölgeyi deniz kullanımına kapatma kararı alındı." dedi.

Alanda cankurtaran bölgesi de dahil kırmızı dubaların çekildiği ve işaretlemelerin yapıldığını dile getiren Karaca, o bölgenin cankurtaran sorumluluğunda olmayacağını ifade etti. 

Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli 80 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, hava muhalefeti nedeniyle 1 Mayıs'ta Karadeniz'de sürüklenerek Karasu ilçesinde karaya oturmuş, 1'i Türk, 7'si Azerbaycan uyruklu 8 kişilik mürettebat vargele sistemiyle kurtarılmıştı.

Gemiyi kurtarma planı kapsamında dalgıçlar tarafından 3 kez inceleme dalışı yapılmış, 8 Mayıs'ta denize olası sızıntının önlenmesi için geminin çevresine koruyucu yüzer bariyer çekilmiş ve 20 Mayıs'ta kirleticilerden arındırma çalışmasına başlanmıştı.

