Kartal'da korku dolu anlar: Minibüs alev alev yandı 20 yolcu tahliye edildi

Minibüste yolcu olarak bulunan Necati Demirci, “Arıza nedeniyle bir anda yangın çıktı. Arabada 20 yolcu vardı, yolcular tahliye oldu” dedi. Yangında yaralanan ya da hayatını kaybeden olmazken, yanan minibüs ise kullanılamaz hale geldi. Olaya ilişkin çalışma başlatıldı.