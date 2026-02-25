Kimlikteki isimle eşinin dövmesindeki isim tutmayınca polis alarma geçti: Yıllarca yüz tanıma sisteminden böyle kaçmış

'Fotoğraf kurum içinde çekilmeli'

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, yapay zekânın kötüye kullanımını önlemek için kimlik başvurularında fotoğrafların kurum içinde biyometrik cihazlarla çekilmesi gerektiğini belirterek, sahte ve gerçeğinden ayırt edilmesi zor görüntülerle yüz tanıma sistemlerinden kaçılabildiğini söyledi.





Demircan, yapay zekâ ile bir kişinin fotoğrafının başka bir yüzle birleştirilerek teknik takip ve yüz tanıma sistemlerinden saklanmanın mümkün hale geldiğini ifade etti.