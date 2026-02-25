Kimlikteki isimle eşinin dövmesindeki isim tutmayınca polis alarma geçti: Yıllarca yüz tanıma sisteminden böyle kaçmış

İstanbul Mecidiyeköy’de polis ekipleri, sahte kimlikle dolaşan bir hükümlüyü durdurdu. Yüz tanıma sistemlerini atlatmak için bir akrabasının fotoğrafıyla kendi fotoğrafını yapay zekayla birleştiren şüphelinin yıllarca kaçtığı, eşinin elindeki dövmenin polis hafızasına takılmasıyla ortaya çıktı.
Mecidiyeköy’de durdurulan şüphelinin sahte kimliği, polisin dikkatiyle ortaya çıktı. Olay, 13 Şubat Cuma günü saat 17.15 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi.
İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı B Bölge Güven Timleri, şüphelendikleri bir çifti durdurdu. Kimlik kontrolü yapan Güven Timi, Abdülhamit K. (18) adına düzenlenmiş sahte içerikli kimlikte herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Bu sırada kimlik kontrolü yapan Güven Timlerinden bir polis memuru, yaklaşık 1,5 yıl önce Galata'da aynı kişiye kimlik kontrolü yaptığını hatırladı.
Güven timinin dikkati sayesinde yakalandı
Polis memuru, kendisine Abdülhamit K. adına düzenlenmiş kimlik gösteren kişinin isminin farklı olduğunu anımsadı. Bu sırada şüphelinin eşinin elinde bulunan dövme polis memurunun dikkatini çekti. Dövmede kimliktekinden farklı bir isim yazdığını gören polis, durumu anlamaya çalıştığı sırada şüpheli kaçmaya başladı. Yaklaşık 1 kilometre süren takip sonucu şüpheli yakalandı. Güven Timleri gözaltına alınan şüphelinin gerçek kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.
Yapay zeka programıyla fotoğrafını değiştirmiş
Kimlik incelemesi yapılan şüphelinin, kendi yüzüyle akrabasının yüzünü yapay zeka programında birleştirip kimlikte kullanmak üzere fotoğraf oluşturduğu ortaya çıktı. Yakalanmamak için bu yönteme başvurduğu öğrenilen şüphelinin, yapay zeka yöntemiyle oluşturduğu fotoğraf ve akrabasının bilgileriyle Nüfus Müdürlüğünden sahte içerikli kimlik çıkardığı tespit edildi. Gerçek isminin Muhammed A. olduğu belirlenen şüphelinin 'Hırsızlık' suçundan 19 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.
Yıllarca bu şekilde kaçmış
Bunun üzerine polis ekipleri kimliğin adliye ve emniyet sorgulama sistemlerindeki veri tabanlarında incelemesini yaptı. Polis yapay zekayla oluşturulan fotoğrafın resmi kayıtlarda yer aldığı, bu nedenle kimlik kontrollerinde şüphelinin tespit edilmesinin zorlaştığı belirlendi. Şüphelinin bu şekilde yıllarca polis kontrolleri sırasında yakalanmadığı belirlendi.
Şüpheli tutuklandı
Diğer yandan emniyette işlemleri tamamlanan Muhammed A. hakkında 'Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma' ve 'Yalan beyan' suçlarından da adli işlem başlatıldı.Emniyette işlemleri tamamlanan Muhammed A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin polisten kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Güven Timlerinin şüpheliyi uzun süre kovaladığı ve takip sonucu yakalandığı anlar görülüyor.
'Fotoğraf kurum içinde çekilmeli'
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, yapay zekânın kötüye kullanımını önlemek için kimlik başvurularında fotoğrafların kurum içinde biyometrik cihazlarla çekilmesi gerektiğini belirterek, sahte ve gerçeğinden ayırt edilmesi zor görüntülerle yüz tanıma sistemlerinden kaçılabildiğini söyledi.
Demircan, yapay zekâ ile bir kişinin fotoğrafının başka bir yüzle birleştirilerek teknik takip ve yüz tanıma sistemlerinden saklanmanın mümkün hale geldiğini ifade etti.