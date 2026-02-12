Kocagöl Deresi’nde endişe veren manzara: 'Ağır koku nefes aldırmıyor'

Bu sefer aradım, ’Bu kez kimyasal dökmüşler, demek ki kestiğiniz cezalar yeterli gelmiyor’ dedim. Bana ’Yok, onu da bulduk, ona da ceza kestik’ dediler. Bir hafta sonra tekrar geldim, bu sefer burada bir koyun ölmüş. Ardından benim köpeğim öldü. Dereden su içmiş, zehirlenmiş. Köpükler bir yetişkin boyuna kadar gelmişti. Yine ekipleri çağırdım, geldiler. Bir gün sonra beni aradılar ve ’Evet, köpeğin ölüm sebebini de tespit ettik, bir firmaya daha ceza kestik ama sana hangi firma olduğunu paylaşamayız’ dediler. Bugün yine geldik, yine köpük var."