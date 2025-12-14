Yeni Şafak
Kontrollü yıkım sırasında beton parçaları düştü: 1 işçi yaralandı

15:0914/12/2025, الأحد
DHA
İstanbul Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamına alınan 5 katlı binanın yıkımı sırasında beton parçaları iş makinesinin üzerine düştü. Yaralanan iş makinesi operatörü hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Telsiz Mahallesi 72. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 5 katlı binada, çalışmalar sırasında beton parçalar iş makinesinin üzerine düştü.

İş makinesi operatörü Veysel Yazıcıoğlu, beton parçalar nedeniyle yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. 

İş arkadaşlarının yardımıyla çıkarılan Yazıcıoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 

Olay yerine gelerek yıkımı durduran zabıta ekipleri, incelemelerin yapılabilmesi ve güvenliğin sağlanması için binanın etrafını bariyerlerle çevirdi.

Hastanede tedavisi düren iş makinesi operatörünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

#İstanbul
#Zeytinburnu
#kontrollü yıkım
#beton
