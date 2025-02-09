Köyün üstündeki gizemli kayanın efsanesi dilden dile yayılıyor: 'Ay ve yılan şekilleri var'

"Bu kaya köyümüzün simgesi"

Baharözü köyünde yaşayan 73 yaşındaki Mehmet Ali Yuvacı, "Kayaya geriden bakıldığında ay ve yılan şekilleri var. Bu kaya köyümüzün simgesi. Her yerin bir simgesi olur, bu da bizim köyümüzün simgesi haline geldi. Bu kaya evlerimize herhangi bir tehlike oluşturmuyor.