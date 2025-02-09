Köyün üstündeki gizemli kayanın efsanesi dilden dile yayılıyor: 'Ay ve yılan şekilleri var'

Bir köyün üstünde yer alan devasa kaya, görenlerin dikkatini çekiyor. Yerden 10 metreye kadar yükselen bu gizemli kaya hakkındaki efsaneler dilden dile dolaşıyor. Uzun yıllardır yerli halk tarafından anlatılan hikayeler, ziyaretçilerin ilgisini topluyor.
Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Baharözü köyünde bulunan devasa büyüklükteki kaya, görenleri şoke ediyor.
Köyün tepe noktasında yer alan ve yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki dev kaya, yerleşim alanlarının hemen üzerinde bulunuyor.
Efsaneleriyle de meşhur olan kaya, köye ayrı bir güzellik katıyor.
Öyle ki, köylülerin 'Topakkaya' ismini verdiği kaya hakkında anlatılanlar ilgi çekiyor.
Efsanelere konu oldu
Efsaneye göre bir kadının sırtında iple çekerek getirdiği kaya, başka bir efsaneye göre ise altında gizemli bir sığınağı barındırıyor.
"Bu kaya köyümüzün simgesi"
Baharözü köyünde yaşayan 73 yaşındaki Mehmet Ali Yuvacı, "Kayaya geriden bakıldığında ay ve yılan şekilleri var. Bu kaya köyümüzün simgesi. Her yerin bir simgesi olur, bu da bizim köyümüzün simgesi haline geldi. Bu kaya evlerimize herhangi bir tehlike oluşturmuyor.
Yerleşmiş, oturmuş bir kaya. Bir kadının sırtında iple çekerek oraya yerleştirdiği efsanesi var. Buranın kapısına işaret ettiğini söylediler. Halbuki olacak bir şey değil, bir efsane bu" diye konuştu.