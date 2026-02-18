Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van
Köyüne döndü: 100 koyunu 4 yılda 680'e çıkardı

Köyüne döndü: 100 koyunu 4 yılda 680'e çıkardı

10:1618/02/2026, mercredi
DHA
Sonraki haber

Van’ın Erciş ilçesi Köycük Mahallesi’nde yaşayan Feyat Polat (50), 17 yıl önce çalışmaya gittiği İstanbul'dan, 5 yıl önce memleketine döndü. 'Köye dönüş' projesi kapsamında aldığı 100 koyunu mahallede kurduğu çiftliğinde besleyen Polat, bu sayıyı 4 yılda 680’e çıkardığını ve kış koşullarına rağmen işini severek yaptığını söyledi.

Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Köycük Mahallesi’nde yaşayan 8 çocuk babası Feyat Polat, 17 yıl önce ailesiyle İstanbul’a yerleşip, inşaatlarda çalışmaya başladı. Yıllarca burada çalışarak geçimini sağlayan Polat, 5 yıl önce doğup büyüdüğü mahallesine geri döndü.

Memleketinde hayvancılık yapmaya karar veren Polat, devletin 'Köye dönüş' projeleri kapsamında sağladığı destekten yararlanıp, 100 koyun aldı. Mahallede kurduğu çiftlikte küçükbaş yetiştiriciliğine başlayan Polat, sürüdeki koyun sayısını 4 yılda 680’e çıkardı.

"GEÇİMİMİ HAYVANCILIKLA SAĞLIYORUM"


Kış aylarında kar, tipi ve dondurucu soğuğa rağmen her gün hayvanlarının bakımını yaptığını belirten Feyat Polat, "Çalışmak için gittiğim İstanbul'dan memleketime geri döndükten sonra hayvancılık yapmaya karar verdim. Devlet destekli proje kapsamında 100 koyun aldım. 4 yıl içinde bu sayıyı 680’e çıkardım. 8 çocuğum var. Geçimimi hayvancılıkla sağlıyorum" dedi.

Bölgede su sıkıntısı yaşadıklarını ifade eden Polat, "Zaman zaman hayvanlarım için aracımla su taşımak zorunda kalıyorum. Yetkililerden destek talep ettim. Onlar da bu sorunu çözeceklerini söylediler. Coğrafi koşulları zor bir bölgede yaşadığımız için burada küçükbaş beslemek de haliyle zor oluyor. Tüm zorluklara rağmen bu işi seviyorum" diye konuştu.  

#Van
#Erciş
#Köycük Mahallesi
#Feyat Polat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlk teravih namazı bugün kılınacak! 2026 Ramazan İmsakiyesine göre İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve tüm illerdeki teravih ve yatsı ezanı vakitleri