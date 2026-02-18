Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Megakentte bitmeyen çile: İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

Megakentte bitmeyen çile: İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

18:4918/02/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. İş çıkış saatinde birçok ana arterde trafik durma noktasına geldi. Anadolu Yakası D-100 Karayolu Göztepe Mevkii'nde oluşan yoğunluk dronla havadan görüntülendi.

İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu arttı.

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritası verilerine göre saat 18.00 itibarıyla yoğunluk Avrupa Yakası’nda yüzde 90, Anadolu Yakası’nda yüzde 89, İstanbul genelinde ise yüzde 90 oldu.

Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi.

D-100 Karayolu Göztepe Mevkii'nde araçların güçlükle ilerlediği görülürken, oluşan trafik yoğunluğu dronla havadan görüntülendi. 

#İstanbul
#Trafik
#Yoğunluk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hassasiyeti takdir topladı: Milli futbolcu taraftara imza verdi, telefonundaki ayet ortaya çıktı