Memur adaylarına dev müjde: Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı için düğmeye bastı

Adalet Bakanlığı, kamu memuru adaylarının uzun süredir beklediği 15 bin kişilik yeni personel alımı için düğmeye bastı. Mart ayında resmen başlayacak süreçte, başvurular 2024 KPSS puanı esas alınarak yapılacak. Zabıt katibinden infaz koruma memuruna, mühendisten hemşireye kadar adliye ve ceza infaz kurumlarına yapılacak bu dev alım, binlerce gence yeni bir kariyer kapısı aralıyor. İşte adayların bilmesi gereken o detaylar.

1 /6 Adalet Bakanlığı, adliye ve ceza infaz kurumlarındaki personel ihtiyacını karşılamak üzere kamu memuru adaylarının uzun süredir beklediği müjdeyi verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in duyurduğu yeni istihdam planına göre, 2026 yılı içerisinde toplam 15 bin personel alımı gerçekleştirilecek. Aday değerlendirmelerinde 2024 KPSS puanlarının esas alınacağı sürecin, Mart 2026 itibarıyla resmen başlaması planlanıyor.

2 /6 BAŞVURU TAKVİMİ

Bakanlık kaynakları, dev alım için ilan hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini belirtti. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde kadro dağılımları, genel ve özel başvuru şartlarını içeren detaylı kılavuzun kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Süreç başladığında, lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvurularını e-Devlet ve Adalet Bakanlığı resmi platformları üzerinden dijital ortamda tamamlayabilecek.

3 /6 HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Merkez teşkilatı, adliyeler ve özellikle ceza infaz kurumlarındaki personel açığını kapatmayı hedefleyen alım, geniş bir meslek grubunu kapsıyor. Açılması planlanan başlıca kadrolar şunlar: İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)

Zabıt Katibi ve Ceza İnfaz Kurumu Katibi (Büro Personeli)

Mübaşir

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Teknisyen ve Tekniker

Hemşire ve Sağlık Teknikeri

Psikolog ve Sosyal Çalışmacı

Mühendis ve İstatistikçi

İşaret Dili Tercümanı

Destek Personeli (Aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci)

4 /6 SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

2024 KPSS puan türleriyle başvuru yapacak adaylar, seçtikleri kadronun gerekliliklerine göre farklı değerlendirme aşamalarından geçecek:

Uygulamalı sınavlar: Zabıt katipliği ve büro personeli gibi kadrolarda adayların klavye kullanımı gibi uygulamalı aşamalardaki başarıları ölçülecek.

5 /6 Fiziki yeterlilik ve mülakat: Özellikle İnfaz ve Koruma Memuru (İKM) alımlarında boy-kilo şartı, zorlu fiziki yeterlilik testleri ve sözlü mülakatlar belirleyici olacak.

Belge ve sertifika şartı: Teknik ve özel uzmanlık gerektiren pozisyonlar için mesleki yeterlilik belgeleri veya özel eğitim sertifikaları talep edilebilecek.