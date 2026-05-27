Mescid-i Aksa'yı gasp planı

Dört mevsim kazandıran yazlık dönemi

Pandemi sonrası hızla yükselen, ardından durgunluğa giren yazlık gayrimenkul piyasasında yeni bir dönem başladı. Gaboras analizine göre, yatırımcı artık sadece sezonluk tatil evi değil; dört mevsim kullanılabilen, kiralama getirisi sunan ve doğru fiyatlanmış konutlara yöneliyor. Özellikle İstanbul'a yakın bölgelerde ulaşımı kolay ve hibrit yaşama uygun yazlıklar öne çıkıyor.