Mescid-i Aksa'yı gasp planı

Yeni Şafak Gazetesi'nin 27 Mayıs 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 27 Mayıs 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Dört mevsim kazandıran yazlık dönemi
Pandemi sonrası hızla yükselen, ardından durgunluğa giren yazlık gayrimenkul piyasasında yeni bir dönem başladı. Gaboras analizine göre, yatırımcı artık sadece sezonluk tatil evi değil; dört mevsim kullanılabilen, kiralama getirisi sunan ve doğru fiyatlanmış konutlara yöneliyor. Özellikle İstanbul'a yakın bölgelerde ulaşımı kolay ve hibrit yaşama uygun yazlıklar öne çıkıyor.
Mescid-i Aksa’yı ilhak edecek
ABD-İsrail ittifakının Mescid-i Aksa’nın tarihi statüsünü değiştirmeyi hedefleyen plan iddiaları, İslam dünyasında büyük endişe oluşturdu. Kudüs’ün Müslüman kimliğini zayıflatacak adımların bölgesel barışı tehdit edeceği belirtilirken, kutsal mabedin “çok dinli merkez” adı altında fiili işgal ve ilhak sürecine sürüklendiği uyarıları yapıldı.
Beşiktaş Luis'e gitti
Beşiktaş, Sergen Yalçın’dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurmak için elini hızlandırdı. Futbol Direktörü Önder Özen ile Asbaşkan Murat Kılıç, Filipe Luis ve Espirito ile görüşmek için Portekiz’e giderken, Razvan Lucescu da listedeki yerini koruyor.