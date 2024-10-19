Ne direniş biter ne lider

Ne lider biter ne direniş

Gazze'de bir yıldır soykırım işleyerek 42 bini aşkın Filistinliyi öldüren işgalci güç İsrail, Filistin direnişinin liderleri İsmail Heniyye ve Yahya es-Sinvar'ı şehit ederek "Zafer pozu" verdiğini düşünüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Sinvar'ın şehadetiyle direnişi kıracaklarını ilan ederken, Filistin direnişi 100 yıllık tarihinde hiçbir zaman lider sorunu yaşamamakla dikkat çekiyor. Gazze'nin kurtuluşu, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü, insanlık onuru için kahramanca mücadele eden ve bu uğurda şehit olan Yahya Sinvar da son nefesine kadar işgale direnerek can verdi.