Ne direniş biter ne lider

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 18 Eylül 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
1,8 trilyon liralık sosyal kalkan
Sosyal güvenlik programlarına ayrılan ödeneğin miktarı 2025 yılında 1,8 trilyon lirayı bulacak. Sosyal yardımlaşmaya 362 milyar lira, istihdamın güçlendirilmesine ise 311 milyar lira ödenek ayrılacak. Engellilerin toplumsal hayata katılımı ve özel eğitim için de 192 milyar liralık bütçe tahsis edilecek.
Ne lider biter ne direniş
Gazze'de bir yıldır soykırım işleyerek 42 bini aşkın Filistinliyi öldüren işgalci güç İsrail, Filistin direnişinin liderleri İsmail Heniyye ve Yahya es-Sinvar'ı şehit ederek "Zafer pozu" verdiğini düşünüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Sinvar'ın şehadetiyle direnişi kıracaklarını ilan ederken, Filistin direnişi 100 yıllık tarihinde hiçbir zaman lider sorunu yaşamamakla dikkat çekiyor. Gazze'nin kurtuluşu, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü, insanlık onuru için kahramanca mücadele eden ve bu uğurda şehit olan Yahya Sinvar da son nefesine kadar işgale direnerek can verdi.
Aslan yeni rekor için Antalya’da
Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, milli takım arasından Antalyaspor maçıyla çıkıyor. En yakın rakibinin 4 puan önünde zirvede bulunan sarı-kırmızılı takım, bugün 3 puan alıp, üst üste 13 deplasman maçını kazanmak ve Süper Lig tarihinin rekorunu kırmak istiyor.