Öğrenciler 69 yaşındaki Emine teyzenin kına gecesi hayalini gerçeğe dönüştürdü

Merkez Müdürü İbrahim Çetinkaya, programda yaptığı konuşmada, bir hayali yaşatmayı ve huzurevi sakinlerinin eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak için bu organizasyonu yaptıklarını belirtti.





Bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatan Çetinkaya, "Bu kapsamda düzenlenen etkinlikle sevginin yaşının olmadığını bir kez daha hep birlikte gösteriyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki aile sadece kanıyla değil sevgiyle, saygıyla ve paylaşılan anılarla kurulur." dedi.