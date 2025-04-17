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Öğrenciler 69 yaşındaki Emine teyzenin kına gecesi hayalini gerçeğe dönüştürdü

Öğrenciler 69 yaşındaki Emine teyzenin kına gecesi hayalini gerçeğe dönüştürdü

18:2417/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
AA
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Burdur'da huzurevinde yaşayan 69 yaşındaki Emine Gülay'ın kına gecesi hasreti son buldu. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin "Hayalleri Gerçekleştiriyor Projesi" kapsamında öğrenciler tarafından Gülay'ın hayalini gerçekleştirmek üzere kına organizasyonu yapıldı. Gülay'ın abisi Mehmet Gülay da kına organizasyonuna katılarak duygu dolu anlar yaşadı.

Burdur Hilmi Hafize Evin Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan 69 yaşındaki Emine Gülay'ın kına gecesi hayali gerçekleştirildi.​​​​​​​

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile huzurevi arasında yapılan protokol kapsamında huzurevi sakinleriyle zihinsel, biyopsikososyal gelişim atölyesi düzenleniyor.


Bu atölyeler sırasında öğrenciler ve huzurevi sakinleri bir araya geliyor. Yapılan atölyeler sırasında huzurevinde yaşayan Emine Gülay, hayatı boyunca hiç evlenmediğini ve bir kına gecesi hayali olduğunu dile getirdi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin "Hayalleri Gerçekleştiriyor Projesi" kapsamında öğrenciler tarafından Emine Gülay'ın hayalini gerçekleştirmek üzere kına organizasyonu yapıldı.


Hilmi Hafize Evin Huzurevi Yaşlı ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nin bahçesinde yapılan kına organizasyonunda Gülay'a geleneksel kına kıyafetleri giydirildi ve eline kına yakıldı.

Organizasyona katılan öğrenciler ve huzurevi sakinleri müzikler eşliğinde eğlendi.

Merkez Müdürü İbrahim Çetinkaya, programda yaptığı konuşmada, bir hayali yaşatmayı ve huzurevi sakinlerinin eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak için bu organizasyonu yaptıklarını belirtti.


Bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatan Çetinkaya, "Bu kapsamda düzenlenen etkinlikle sevginin yaşının olmadığını bir kez daha hep birlikte gösteriyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki aile sadece kanıyla değil sevgiyle, saygıyla ve paylaşılan anılarla kurulur." dedi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Deniz Say Şahin de atölyeler sırasında yaşlılarla konuşabilme fırsatı bulduklarını söyledi.

Şahin, Emine teyzenin kına gecesi hayali olduğunu öğrenince, bunu öğrencilerle gerçekleştirmek istediklerini ifade ederek, "Biz ülke olarak yaşlılarımızla, gençlerimizle, çocuklarımızla kocaman bir aileyiz. Hep birlikte onların yüzlerinde bir gülümseme oluşturabileceksek, mutluluklarına az da olsa bir katkımız olabilecekse ne mutlu bizlere." diye konuştu.

Emine Gülay ise organizasyondan çok mutlu olduğunu belirterek, "Hiç evlenmedim. Burada hocalarımızın, müdürlerimizin sayesinde hayalim gerçek oldu." ifadelerini kullandı.


Emine Gülay'ın abisi Mehmet Gülay da kına organizasyonuna katılarak duygu dolu anlar yaşadı.

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