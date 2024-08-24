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Ormana yıldırım düştü: Çıkan yangın büyümeden söndürüldü

16:23 - 24/08/2024 Cumartesi
DHA
<p>İlçeye bağlı Akbulut köyü yolundaki ormanda öğle saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.&nbsp;</p>
İlçeye bağlı Akbulut köyü yolundaki ormanda öğle saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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Bunun üzerine bölgeye Eldivan Belediyesi itfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve arazöz sevk edildi.

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Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangında yaklaşık 150 metrekarelik alan zarar gördü.

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Eldivan Belediye Başkanı Mustafa Lafcı, itfaiye personellerinin dumanı fark edip daha yangın ihbarı düşmeden olaya müdahil olduğunu ve bu nedenle yangının büyümeden söndürüldüğünü belirtti.

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Başkan Lafcı, geçmiş olsun dileklerini ileterek, olaya anında müdahale eden itfaiye ekiplerini tebrik etti.

#Çankırı
#Orman
#Yangın
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