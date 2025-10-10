Yeni Şafak
Orta Doğu'da 9 Ekim miladı

10/10/2025, Cuma
G: 10/10/2025, Cuma
Yeni Şafak Gazetesi'nin 10 Ekim 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 10 Ekim 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Akkuyu'da işler hızlandı

ABD’nin JP Morgan üzerinden dondurduğu 2 milyar dolarlık Rosatom fonunun serbest bırakılmasıyla Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi yeniden ivme kazandı. Moskova ve Ankara hattında yürütülen diplomasi trafiği sonuç verdi, sahada üretim ve istihdam temposu hızla yükseldi.

9 Ekim’de Şarm El-Şeyh’te imzalanan ateşkes, İsrail’in askeri ve siyasi yenilgisi olarak kayıtlara geçti. Türkiye’nin aktif rol oynadığı süreçte Gazze halkı teslim olmadı, işgalci güç masada geri adım attı. Ateşkes anlaşmasıyla terör devleti hiçbir hedefine ulaşamazken, hem Ortadoğu hem de Filistin davası adına yeni bir milat oluştu.

Samandıra'da operasyon

Tüm mesaisini Samandıra’ya veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, takıma neşter vurmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Tedesco’nun raporu doğrultusunda isteksiz oyuncuların kadro dışı bırakılacağı öğrenilirken, mutsuz görüntü çizen En-Nesyri ve Szymanski ile de devre arasında yollar ayrılacak.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
