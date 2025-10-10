Orta Doğu'da 9 Ekim miladı

9 Ekim’de Şarm El-Şeyh’te imzalanan ateşkes, İsrail’in askeri ve siyasi yenilgisi olarak kayıtlara geçti. Türkiye’nin aktif rol oynadığı süreçte Gazze halkı teslim olmadı, işgalci güç masada geri adım attı. Ateşkes anlaşmasıyla terör devleti hiçbir hedefine ulaşamazken, hem Ortadoğu hem de Filistin davası adına yeni bir milat oluştu.