Akkuyu'da işler hızlandı
ABD’nin JP Morgan üzerinden dondurduğu 2 milyar dolarlık Rosatom fonunun serbest bırakılmasıyla Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi yeniden ivme kazandı. Moskova ve Ankara hattında yürütülen diplomasi trafiği sonuç verdi, sahada üretim ve istihdam temposu hızla yükseldi.
Orta Doğu'da 9 Ekim miladı
9 Ekim’de Şarm El-Şeyh’te imzalanan ateşkes, İsrail’in askeri ve siyasi yenilgisi olarak kayıtlara geçti. Türkiye’nin aktif rol oynadığı süreçte Gazze halkı teslim olmadı, işgalci güç masada geri adım attı. Ateşkes anlaşmasıyla terör devleti hiçbir hedefine ulaşamazken, hem Ortadoğu hem de Filistin davası adına yeni bir milat oluştu.
Samandıra'da operasyon
Tüm mesaisini Samandıra’ya veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, takıma neşter vurmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Tedesco’nun raporu doğrultusunda isteksiz oyuncuların kadro dışı bırakılacağı öğrenilirken, mutsuz görüntü çizen En-Nesyri ve Szymanski ile de devre arasında yollar ayrılacak.