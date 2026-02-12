Yeni Şafak
Oyun hamurunun içinden çıkanlar aileyi şoke etti: 'Elleri kan içinde kaldı'

14:3812/02/2026, Perşembe
IHA
Hatay’da küçük çocukların oynaması için alınan oyun hamurunun içerisinden cam parçacıkları çıkması büyük tepki çekti. 2-4 yaş arası çocukların elini yaralayan olay sonrası aile, yetkililerden ürünün denetlenmesini ve üretici firmanın cezalandırılmasını istedi.

Hatay’da iki ile dört yaş arasındaki çocuklar için alınan oyun hamurunun içinden cam parçacıkları çıktığı ortaya çıktı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Gazi Mahallesi’nde yaşayan Zübeyde Kahraman, yeğenlerine oyun hamuru almak için İskenderun’daki bir işletmeden sipariş verdi. Ürünü teslim aldıktan sonra 2 ila 4 yaşlarındaki yeğenlerine oynamaları için veren Kahraman, “Teyze, bu oyun hamurlarının içinden neler çıktı baksana” sözleriyle irkildi. Oyun hamurlarını kontrol eden Kahraman, içerisinde cam parçacıkları olduğunu fark etti. Cam parçalarını çıkardığı anları cep telefonuyla kaydeden Kahraman, yeğeninin elinin bu parçalar nedeniyle zarar gördüğünü belirtti.

Cam parçacıklı oyun hamurunu satın alan başka vatandaşların da benzer durumlarla karşılaştığını internet üzerinden gördüğünü ifade eden Kahraman, firmanın denetlenmesini talep etti.

"Oyun hamurunun içinde kesici cam parçacıkları vardı"

Yeğenlerine aldığı oyun hamurunun içinden cam parçacıkları çıktığını görünce büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Zübeyde Kahraman, siparişi İskenderun’daki bir işletmeden verdiğini söyledi. Oyun hamurunu 2 ila 4 yaşlarındaki yeğenlerine verdiğini, kendisi ev işleriyle ilgilenirken 9 yaşındaki yeğeninin cam parçacıklarını fark ederek yanına geldiğini aktaran Kahraman, “Teyze, bu oyun hamurlarının içinde neler çıktı baksana” sözleri üzerine ürünü incelediğini ifade etti.

Elleri kan içinde kaldı

Yeğenlerinin oyun hamuruyla oynarken cam parçacıkları nedeniyle ellerinin yaralandığını belirten Zübeyde Kahraman, bunun üretim ya da firma kaynaklı bir hata olup olmadığının ortaya çıkarılmasını istedi. Çocukların oyun hamurunu avuçlarında sıktıkları sırada cam parçalarının elini çizerek kanamaya yol açtığını söyleyen Kahraman, bu tür ürünlerin çocuklar için güvenli olması gerektiğini vurguladı.


Yetkililerden hassasiyet beklediğini dile getiren Kahraman, cam parçacıklarının ciddi yaralanmalara neden olabileceğini ifade etti.

#Oyun hamuru
#Hatay
#hayat
