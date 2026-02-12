Oyun hamurunun içinden çıkanlar aileyi şoke etti: 'Elleri kan içinde kaldı'

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Gazi Mahallesi’nde yaşayan Zübeyde Kahraman, yeğenlerine oyun hamuru almak için İskenderun’daki bir işletmeden sipariş verdi. Ürünü teslim aldıktan sonra 2 ila 4 yaşlarındaki yeğenlerine oynamaları için veren Kahraman, “Teyze, bu oyun hamurlarının içinden neler çıktı baksana” sözleriyle irkildi. Oyun hamurlarını kontrol eden Kahraman, içerisinde cam parçacıkları olduğunu fark etti. Cam parçalarını çıkardığı anları cep telefonuyla kaydeden Kahraman, yeğeninin elinin bu parçalar nedeniyle zarar gördüğünü belirtti.