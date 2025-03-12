Pamukkale'ye 25 yılda 37 milyon ziyaretçi: Turistlerin gözdesi oldu

Pamukkale'nin 2020 yılında 625 bin 210'a düşen ziyaretçi sayısı, 2021'de 1 milyon 200 bin 650, 2022'de 1 milyon 990 bin 786, 2023'te 2 milyon 200 bin 171'e, geçen sene de 2 milyon 445 bin 733'e yükseldi.