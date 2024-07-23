Sahipsiz çanta paniğe neden oldu: Polisler teyakkuza geçti

Burada polislere durumu anlatan S.K., 12'nci sınıf öğrencisi oğlu M.E.K.'nin (17) bisikletiyle dershaneye gittiği esnada bisikletten düştüğünü ve buraya oturarak kendisini aradığını, kendisinin de aracıyla gelip oğlunu ve bisikleti alarak oradan ayrıldığını ama çantayı orada unuttuğunu söyledi.