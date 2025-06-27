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Salda Gölü'nde can pazarı: Genç kız ölümle burun buruna geldi

Salda Gölü'nde can pazarı: Genç kız ölümle burun buruna geldi

21:2827/06/2025, Cuma
IHA
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Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki genç kız, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olay sırasında arkadaşlarının feryatları yürekleri burktu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü Halk Plajı Ağan Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar'dan 3 arkadaşıyla birlikte göle gelen S.K. (17) adlı genç kız, serinlemek amacıyla suya girdi.

Kısa süre sonra suda çırpınarak gözden kaybolan genç kızı fark eden arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD'a bağlı dalgıçlar ve botla yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda S.K., sahilde bulunan cankurtaranların da desteğiyle kısa sürede sudan çıkarıldı.


Sahilde yapılan ilk müdahalenin ardından Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, buradan Burdur Devlet Hastanesi'ne ardından da ileri tetkik ve tedavi amacıyla Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.


Tedavisi süren S.K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olay anında gözyaşlarına boğulan arkadaşlarının feryatları, çevredeki vatandaşlara da duygusal anlar yaşattı.


#Salda Gölü
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