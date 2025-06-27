Salda Gölü'nde can pazarı: Genç kız ölümle burun buruna geldi

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD'a bağlı dalgıçlar ve botla yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda S.K., sahilde bulunan cankurtaranların da desteğiyle kısa sürede sudan çıkarıldı.



