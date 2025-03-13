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Sarıyer'de İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralı var

Sarıyer'de İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralı var

09:4713/03/2025, Perşembe
DHA
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İstanbul Sarıyer'de İETT otobüsü yola atlayan ineğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen minibüs ile çarpıştı. Kaza esnasında boş olan İETT otobüsünün şoförü ile minibüs sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan minibüs sürücüsü Muharrem Budak(58), hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sarıyer'deki kaza saat 19.30 sıralarında Zekeriyaköy Mahallesi Rumeli Feneri Caddesi üzerinde meydana geldi. 

Hacıosman Metro-Rumeli Feneri seferini yapan 34 TP 9776 plakalı İETT otobüsü, yola atayan ineğe çarpmamak için sola doğru manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen Muharrem Budak idaresindeki 34 KM 2583 plakalı minibüs ile çarpıştı. 

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Araç içerisinde sıkışan minibüs sürücüsü Muharrem Budak, itfaiye tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralanan ismi öğrenilemeyen otobüs şoförü ile minibüs sürücüsü Muharrem Budak, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan minibüs sürücüsü Muharrem Budak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Jandarma ekipleri, kaza yerinde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı. 

#İstanbul
#Sarıyer
#İETT

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