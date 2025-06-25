Siirt'in dağlarında çalışarak para kazanıyorlar: 'Babamın dedesinden beri bu işi yapıyoruz'

Bölgede huzur ve güven ortamının hakim olduğunu ifade eden Açık, gönül rahatlığıyla bal üretim mesaisini sürdürdüklerini anlattı.





"Bu yaylada birkaç yıl önce güvenlik açısından sorunlar vardı. Kimse buraya gelemiyordu. Şu an elhamdülillah o sorun ortadan kalktı. Herkes istediği gibi istediği saatte gece, gündüz gelip arıcılığını kolaylıkla yapıyor." ifadelerini kullanan Açık, bölgenin balının çok meşhur olduğunu dile getirdi.