Simav'ı uyarmıştı: Şimdi de Ege'de 2 noktaya dikkat çekti

10:2629/09/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, dün Kütahya Simav’da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremden 3 gün önce kendine ait sosyal medya kanalında Simav’ı uyardığı ortaya çıktı. Yakut, Simav’ın ardından dikkat edilmesi gereken yerin Çandarlı körfezi olduğunu ifade ederek, 6.3 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek yeni depremlerin meydana gelebileceğini ifade etti.

25 Eylül saat 22.00’de (Kütahya depreminden 3 gün önce) kendine ait sosyal medya hesabında takipçileri ile bir araya gelerek soruları cevaplayan Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, "Sındırgı depremi şuan için sönümlenmez. İleriki tarihlerde yine 4 yada 4.5 büyüklüğünde depremler gelecektir. Olayın rengi biraz daha Sındırgı’nın doğusuna taşınırsa ve 5’lik bir deprem daha gelirse olayın rengini tekrar konuşuruz. Emet tarafı olsun, Simav tarafı olsun buralar 5.8’e kadar deprem üretebilecek yerler. Dikkat edilmeli" dedi.

Deprem sonrasında soruları cevaplayan Yakut, "5.4 Simav Yemişli depremi aslında Nisan ayından beri aktif olan kısa bir fayın kırılmasıydı. Bu deprem sonrası yine bölgede kırılabilecek farklı faylar var Katrandağı - Emet ve civarında 5.8 i geçmeyecek yeni bağımsız depremleri görebiliriz. Ayrıca Ege Denizi Midilli ve Çandarlı Körfezi açıklarını bu süreçte iyi takip etmek gerek 6.3 büyüklüğünü bulabilecek depremler için Ege Denizi bir sismik aktiviteye hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

2024 yılında da Sındırgı’yı uyarmıştı


2024 yılında Afyon’da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından Ahmet Yakut, 11 Temmuz 2024’de (Sındırgı depreminden 13 ay önce) yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

"1970 yılındaki Gediz depremi sonrası bu hat 5.5 ile 6 arasında bir deprem üretecek. Bu bölgede Sındırgı, Bigadiç hattı bugün yaşanan deprem sonrası daha önemli hale gelmiş olabilir. Buraya dikkat etmek lazım. Dediğim gibi işte 5.8 gibi deprem ilerleyen süreçte yaşanabilir. Bu hemen olmaz, daha daha ilerleyen zamanlarda karşımıza çıkar. Sistematik olarak elimizde uzun tarih aralığında ya da yaşanan envanterler var. Fethiye-Burdur fay zonu ister istemez içeriye doğru ivmelenmeyi öğretti bize."

