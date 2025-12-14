Yeni Şafak
Şişli’de kaçak ve ruhsata aykırı yapıların yıkımı gerçekleştirildi

12:5414/12/2025, Pazar
IHA
Şişli’de bir AVM’de bazı işletmelerin izinsiz ve ruhsata aykırı şekilde yapılan kaçak yerleri, Şişli Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Ayrıca denetimlerde ilçe genelinde bazı metruk yapıların yıkımı da gerçekleştirildi.

Şişli Belediyesi, ruhsat eki onaylı projelere aykırı olarak inşa edilen yapılara yönelik denetimleri sıklaştırdı. ‘3194 sayılı İmar Kanunu’ kapsamında yapı tatil tutanakları düzenlenen ve kaçak olduğu tespit edilen yapılarla ilgili olarak Şişli Belediye Encümeni tarafından alınan yıkım kararları, tek tek uygulanıyor.

Geçen hafta yapılan denetimlerde belediye ekipleri, Şişli’de faaliyet gösteren bir AVM’nin içindeki bazı işletmelerin izinsiz şekilde inşa edilen kaçak bölümleri olduğunu belirledi. 

Söz konusu kaçak yapıların yıkımları, planlı ve kontrollü bir şekilde belediye ekiplerince gerçekleştirdi. Ayrıca denetimlerde ilçe genelinde bazı metruk yapılar ile kaçak yapılan çatı yükseltmeleri de ekiplerce yıkıldı.

Yapı Kontrol, Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri arasında düzenli koordinasyon ile yürütülen denetimlerle ilçe genelinde tespit edilen kaçak yapıların yıkım işlemleri planlı ve periyodik bir şekilde yürütülüyor.

