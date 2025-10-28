Yeni Şafak
Sivas'ta 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı

22:3028/10/2025, Salı
DHA
Sivas'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. E.E. yönetimindeki 16 ASN 532 plakalı otomobil ile sürücü isimleri öğrenilemeyen 58 AEF 562, 58 BU 606, 58 AAH 302 ve 58 AGY 123 plakalı otomobiller yağışlı havanın etkisiyle kavşakta çarpıştı.

Zincirleme kazada otomobil sürücülerinden E.E. yaralandı. Diğerleri ise kazayı yara almadan atlattı.

 İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

#Sivas
#Zincirleme kaza
#Yaralı
