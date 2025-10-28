Sivas'ta 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. E.E. yönetimindeki 16 ASN 532 plakalı otomobil ile sürücü isimleri öğrenilemeyen 58 AEF 562, 58 BU 606, 58 AAH 302 ve 58 AGY 123 plakalı otomobiller yağışlı havanın etkisiyle kavşakta çarpıştı.