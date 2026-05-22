Son 50 yılın en yüksek seviyesi görüldü

Sivas’ta enerji üretimi, içme suyu, sulama ve taşkın koruma amacıyla kullanılan 22 barajın 11’inde tam kapasiteye ulaşıldı. 6 baraj ve gölette ise kapasitenin üzerine çıkıldığı için kapaklar açılarak savak ve dolusavaklardan su tahliyesi yapıldı. 2025 yılında Sivas’ta içme suyu ihtiyacının karşılandığı 4 Eylül barajında su seviyesi yüzde 5,11’e kadar gerilerken bu yıl bu seviye yüzde 58,46 olarak ölçüldü.



