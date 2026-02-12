Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Tartıştığı kız arkadaşı ile annesinin araçlarını kundakladı

Tartıştığı kız arkadaşı ile annesinin araçlarını kundakladı

23:3112/02/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, tartıştığını öne sürdüğü sevgilisi ile annesine ait iki aracı kundakladı. Çevredeki vatandaşların cep telefonu ile kaydettiği yangında alevlere teslim olan otomobiller kullanılamaz hale gelirken, yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi 336 sokakta meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin A., sokakta tartıştığı kız arkadaşı ile onun annesine ait 07 AJA 014 plakalı minibüs ile 06 BP 973 plakalı otomobili ateşe verdi. 

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevrede panik yaşanırken, araçlarda zaman zaman patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kundaklanan her iki araç da yanarak küle döndü.

KONUŞMAMA HAKKINI KULLANDI


Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hüseyin A.’nın, kız arkadaşıyla tartıştığını iddia ettiği öğrenildi.

Şüpheli, ekip aracına bindirildikten sonra konuşmama hakkını kullandığını söyledi. 

Yangın ve araçlarda yaşanan patlama anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#Antalya
#Otomobil
#Kundaklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AJet Sivas’tan Köln’e direkt seferler ne zaman başlayacak?