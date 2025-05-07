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Tavuk döner denetiminde skandal: 26 işletmeye 9 milyon liranın üzerinde ceza verildi

Tavuk döner denetiminde skandal: 26 işletmeye 9 milyon liranın üzerinde ceza verildi

18:557/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
IHA
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Amasya'da tavuk döner satışı yapan işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, tespit edilen uygunsuzluklar sebebiyle 26 gıda işletmesine 9 milyon 679 bin 131 TL idari para cezası uygulandı.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gıda kontrol görevlileri tarafından tavuk döner sunumu yapan işletmelerde, tavuk döner ürününe yönelik resmi kontrol ve denetimler titizlikle yürütüldüğü bildirildi. 

 4 bin 18 işletmenin faaliyet gösterdiği ilde 2025 yılının ilk 4 ayının denetim verilerini paylaşan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "2 bin 409 denetim gerçekleştirilerek denetimlerde 155 numunen alınmış ve tespit edilen uygunsuzluklar sebebiyle 26 gıda işletmesine 9 milyon 679 bin 131 TL idari para cezası uygulanmıştır" açıklamasında bulundu.

Resmi kontrollerin yıl boyunca devam edeceği belirtilirken vatandaşların her türlü ihbar ve şikayetlerini Alo 174 Gıda Hattı üzerinden iletebilecekleri vurgulandı.


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