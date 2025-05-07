Tavuk döner denetiminde skandal: 26 işletmeye 9 milyon liranın üzerinde ceza verildi

4 bin 18 işletmenin faaliyet gösterdiği ilde 2025 yılının ilk 4 ayının denetim verilerini paylaşan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "2 bin 409 denetim gerçekleştirilerek denetimlerde 155 numunen alınmış ve tespit edilen uygunsuzluklar sebebiyle 26 gıda işletmesine 9 milyon 679 bin 131 TL idari para cezası uygulanmıştır" açıklamasında bulundu.