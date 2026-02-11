Yeni Şafak
Tekirdağ sahilinde dikkat çeken görüntü: Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı

Tekirdağ sahilinde dikkat çeken görüntü: Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı

12:5111/02/2026, Çarşamba
DHA
Tekirdağ'da etkili olan poyraz nedeniyle deniz kıyıları, kırmızı yosunlarla kaplandı.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarında sert esen poyraz, deniz yüzeyindeki yosunları kıyıya sürükledi. Süleymanpaşa ilçesi sahilinde yoğunlaşan kırmızı yosunlar, sahil hattını kırmızı renge büründü. Dalga ve rüzgarın etkisiyle kıyıya taşınan yosunlar, bazı bölgelerde kalın tabaka halini aldı.

Sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, sahildeki kırmızı rengi görünce şaşkınlık yaşadı. 

Kıyıda biriken yosunların kokuya da neden olduğu belirtildi.

Poyrazın deniz dibindeki ve yüzeydeki organik maddeleri kıyıya taşımasının doğal süreç olduğunu belirten yetkililer, rüzgarın şiddetinin düşmesi ile birikintinin azalmasının beklendiğini kaydetti.  

#Tekirdağ
#Süleymanpaşa
#Sahil
