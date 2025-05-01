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Toplamak için 7 saat yürüyorlar: Doğada kendiliğinden yetişiyor protein deposu

Toplamak için 7 saat yürüyorlar: Doğada kendiliğinden yetişiyor protein deposu

08:421/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
IHA
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Erzincan'da Keşiş Dağına çıkan bazı vatandaşlar, 20 kilometre yol kat edip 2 bin rakımın üzerinde yetişen mantarları topluyorlar.

Erzincan'da bahar mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının artmasının ardından vatandaşlar doğada kendiliğinden yetişen protein deposu mantarları topluyor.

Doğada 'damar' veya 'evlek' diye tabir edilen bölgelerde bulunan ve mevsim itibariyle ilk olarak toplanmaya başlanan "çaşır" mantarı lezzeti ve yüksek protein değeriyle vatandaşları adeta kendine çekiyor.

Erzincan'ın Keşiş ve Munzur Dağlarında mantar toplama sezonu başladı. Keşiş Dağına çıkan vatandaşlardan Coşkun Menek ve Kemal Arduç mantar toplamak için sabah saatlerinde yola çıkarak yaklaşık 7 saat yürüyüş gerçekleştirdiler.

Doğada kendiliğinden yetişen mantarları toplayan vatandaşlar, mantara ulaştıklarında tüm yorgunluklarının gittiğini kaydettiler.

#Erzincan
#Keşiş Dağı
#Çaşır mantarı
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