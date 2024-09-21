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Trabzon'da sağanak etkili oldu: Bir kişi kayboldu! Böyle bir felaket ilk defa başımıza geldi

Trabzon'da sağanak etkili oldu: Bir kişi kayboldu! Böyle bir felaket ilk defa başımıza geldi

08:5821/09/2024, Cumartesi
G: 21/09/2024, Cumartesi
IHA
DHA
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Trabzon'da dün etkili olan şiddetli yağışlardan en çok etkilenen ilçe olan Araklı'da sel sularının çekilmesiyle ilçe merkezi çamur deryasına döndü. Sabahın ilk ışıklarıyla dükkanlarına koşan esnaf gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

Trabzon'da dün etkili olan şiddetli yağışlar Arsin, Araklı, Sürmene ve Yomra ilçelerinde sel felaketine yol açtı.

Şiddetli yağışların ardından meydana gelen su baskınları nedeniyle özellikle Araklı ilçe merkezi sular altında kalırken, Trabzon-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı.

4 ilçedeki birçok noktada yaşanan toprak kaymaları nedeniyle birçok mahalle yolu çökmeler nedeniyle ulaşıma kapanırken, mahsur kalan vatandaşlar ise belediye ve DSİ ekipleri tarafından yapılan çalışma ile kurtarıldı.

Araklı'daki Bayram Halil Devlet Hastanesi'nde de su baskınları nedeniyle zor anlar yaşandı. Acil Servis ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 38 hasta ve 30 personel dün gece saatlerinde tahliye edilirken, hastalar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Trabzon-Bayburt karayolu ulaşıma açıldı


100 kilogramın üzerinde yağışın düştüğü Araklı ilçesinde sabahın ilk ışıklarıyla hasar ortaya çıktı. Sel sularının çekilmesiyle ilçe merkezi çamur deryasına döndü. Sabahın ilk saatlerinde ilçe esnafı da dükkanlarına giderek hasarın boyutu ile karşılaşırken, belediye ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

Trabzon-Bayburt karayolu ise ekipler tarafından yapılan çalışma ile tekrar ulaşıma açıldı.

"Böyle bir felaket ilk defa başımıza geldi"


Araklı ilçesinde esnaflık yapan Süleyman Çengi, yaşadıkları felaketi anlatarak, "Allah bir daha kimsenin başına böyle felaket vermesin. Burada mahsur kaldık. Kepçe bizi alarak karşı tarafa getirdi. Sabah işyerime geldiğimde dükkanımdaki kötü manzara ile karşılaştım. Maddi zararım var. Malzemelerimin hepsi su ve çamur içerisinde kaldı. Allah yardımcımız olsun" dedi.

"Selde işitme engelli kişi kayıp"


Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, sel ve taşkınlar yaşanan ilçelerde incelemelerde bulundu.


Vali Yıldırım, Sürmene ilçesinde işitme engelli Ali Kemal Demir adlı kişiden haber alınamadığını belirterek, "Su basan işlerinde su tahliyesi sağlandı. İşite engeli 1 vatandaşımızdan haber alamadığımızı biliyoruz. Bu vatandaşımız işitme engelli olduğu için cep telefonu taşımıyor. Kendisine ulaşmaya gayret ediyoruz. En son yatsı namazından sonra camiden çıkmış, sonrasında kendisinden haber alınamadı. Ümit ediyoruz kendisinden sağlıklı bir haber alırız. Bunun dışında bölgede yağış etkisi azaldı. Sarı kod uyarısı kaldırıldı. Biz yine de teyakkuz halindeyiz" dedi.

Niyazi Akyıldız isimli esnaf ise, "Böyle bir felaket ilk defa başımıza geldi. İlçe merkezindeki mahalleler çamur deryasına döndü. Çok kötü bir durum ile karşı karşıyayız. Can kaybının olmaması sevindirici bir haber" ifadelerini kullandı.

#Trabzon
#Arsin
#Araklı
#Sürmene
#Yomra

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