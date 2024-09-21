Trabzon'da sağanak etkili oldu: Bir kişi kayboldu! Böyle bir felaket ilk defa başımıza geldi

"Böyle bir felaket ilk defa başımıza geldi"





Araklı ilçesinde esnaflık yapan Süleyman Çengi, yaşadıkları felaketi anlatarak, "Allah bir daha kimsenin başına böyle felaket vermesin. Burada mahsur kaldık. Kepçe bizi alarak karşı tarafa getirdi. Sabah işyerime geldiğimde dükkanımdaki kötü manzara ile karşılaştım. Maddi zararım var. Malzemelerimin hepsi su ve çamur içerisinde kaldı. Allah yardımcımız olsun" dedi.