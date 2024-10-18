Trabzonlu çiftçi yaptı: 1800 metre yükseklikte 'betonkondu kamyon'la turizm

‘KONSEPT OLARAK YÖRESEL ÜRÜNLER DÜŞÜNÜYORUZ'





Çok sevdiği kamyonunun yok olmasına gönlünün razı gelmediğini söyleyen Nejmi Küçüker, “Çocukluğumdan arabalara çok merakım vardı, aracı görünce hoşuma gitti, satın aldım. Çocukluğumda bu arabalardan 2 tane vardı; oradan esinlendim. 'Aracı alıp değerlendireyim' dedim. Yok olup gitmesin, antika bir araç. Benim de burada bir anım olsun istedim; el emeği, göz nuru var. Benim için kıymetli bir araç; 4 oda 1 mutfağa sahip, yaklaşık 18 metre uzunluğunda...